西班牙数据: 1月制造业PMI升至46.1,连续21个月处于50之下

Markit分析师Andrew Harker称,"上一次制造业活动扩张几乎是两年前的事了,今年第一个月数据显示经济活动离扩张还有一段路..."

其还称,"出口改善是当前制造业的亮点,但近期增幅不足以支撑整个行业的扩张."(完)