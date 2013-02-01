台湾央行: 共发行6,728.9亿台币存单,存单发行余额减145亿

路透台北2月1日 - 台湾央行周五公布,今日共发行6,728.9亿台币存单,若相较存单到期金额6,873.9亿,存单发行余额减145亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 6,605.9 91天期 0.93 90.00 182天期 1.05 33.00

央行上日共发行51亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,406.2亿台币.