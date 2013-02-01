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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 16:44 BJT

台湾央行: 共发行6,728.9亿台币存单,存单发行余额减145亿

路透台北2月1日 - 台湾央行周五公布,今日共发行6,728.9亿台币存单,若相较存单到期金额6,873.9亿,存单发行余额减145亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 6,605.9 91天期 0.93 90.00 182天期 1.05 33.00

央行上日共发行51亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,406.2亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为2,084亿台币;累计超额准备为5,911亿台币,加计前期1%的超额准备为7,390亿台币(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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