台湾央行: 共发行6,728.9亿台币存单,存单发行余额减145亿

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透台北2月1日 - 台湾央行周五公布,今日共发行6,728.9亿台币存单,若相较存单到期金额6,873.9亿,存单发行余额减145亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 6,605.9 91天期 0.93 90.00 182天期 1.05 33.00
央行上日共发行51亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,406.2亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为2,084亿台币;累计超额准备为5,911亿台币,加计前期1%的超额准备为7,390亿台币(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。