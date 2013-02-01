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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 16:58 BJT

中国外汇: 2012年资本和金融项目出现逆差1,173亿美元--外管局

路透北京2月1日 - 中国外汇管理局周五公布初步数据,2012年全年经常项目顺差2,138亿美元,资本和金融项目逆差1,173亿美元.

外管局网站公布数据并显示,2012年四季度经常项目顺差658亿美元,资本和金融项目逆差318亿美元.

外管局发布新闻稿称,2012年形成了"经常项目顺差、资本和金融项目逆差"的自主平衡格局,但平衡的基础尚不稳固.如果2013年国内外环境一旦向好,不排除还可能出现阶段性的资本流入压力.

中国去年国际收支口径的外汇储备资产(剔除汇率、价格等非交易价值变动影响)仅增加987亿美元,同比少增74%.(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
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