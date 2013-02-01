中国外汇: 2012年资本和金融项目出现逆差1,173亿美元--外管局

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透北京2月1日 - 中国外汇管理局周五公布初步数据,2012年全年经常项目顺差2,138亿美元,资本和金融项目逆差1,173亿美元.
外管局网站公布数据并显示,2012年四季度经常项目顺差658亿美元,资本和金融项目逆差318亿美元.
外管局发布新闻稿称,2012年形成了"经常项目顺差、资本和金融项目逆差"的自主平衡格局,但平衡的基础尚不稳固.如果2013年国内外环境一旦向好,不排除还可能出现阶段性的资本流入压力.
中国去年国际收支口径的外汇储备资产(剔除汇率、价格等非交易价值变动影响)仅增加987亿美元,同比少增74%.(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。