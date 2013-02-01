意大利数据: 1月制造业PMI升至47.8,显示萎缩速度放慢

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透罗马2月1日 - 周五公布的Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)显示,意大利1月制造业活动萎缩速度为去年3月以来最慢,为连续第二个月生产萎缩放缓.
该国制造业连续第18个月萎缩,表明正在为摆脱债务危机而奋斗的意大利经济仍未脱离2011年中以来的衰退.
不过这份制造业数据亦表明大幅下滑的情况可能已经结束.根据统计机构ISTAT的数据,意大利制造业占该国经济产出的比重约为19%.
意大利1月制造业PMI从12月的46.7升至47.8,不过仍低于50这一荣枯分界线.
路透调查中,13位受访分析师原预测该指数1月将升至47.4.预估区间为47.0-48.2.(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。