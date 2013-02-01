意大利数据: 1月制造业PMI升至47.8,显示萎缩速度放慢

路透罗马2月1日 - 周五公布的Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)显示,意大利1月制造业活动萎缩速度为去年3月以来最慢,为连续第二个月生产萎缩放缓.

该国制造业连续第18个月萎缩,表明正在为摆脱债务危机而奋斗的意大利经济仍未脱离2011年中以来的衰退.

不过这份制造业数据亦表明大幅下滑的情况可能已经结束.根据统计机构ISTAT的数据,意大利制造业占该国经济产出的比重约为19%.

意大利1月制造业PMI从12月的46.7升至47.8,不过仍低于50这一荣枯分界线.

路透调查中,13位受访分析师原预测该指数1月将升至47.4.预估区间为47.0-48.2.(完)