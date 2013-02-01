《离岸人民币综述》台湾人民币业务开放一步到位,资金池有望快速增长

记者 李珊珊

路透香港2月1日 - 只闻楼梯响的台湾离岸人民币市场,终于在龙年年年尾取得了突破性的进展.金融业人士指出,尽管政策落实还要待两岸进一步谈判,但一步到位的开放脚步,为台湾离岸市场发展奠下良好的基础,资金池有望快速增长.

金融业人士指出,相较于香港市场在经历数年试点后,才逐渐打通人民币双向流通机制,台湾在开放初期即获得1,000亿元人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度,料在回流机制完备下,更加有助于相关金融商品发展,进而吸引更多离岸存款.

大和资本市场经济师简民惠说,"两岸跨境贸易活动密切,将会支持台湾离岸资金池快速增长."

德意志银行策略师刘立男则估计,至2013年底,台湾人民币存款总量可达1,000亿元规模,较目前的约200亿元翻五倍;目前在港的台湾个人及企业存款约将有400-500亿元人民币回流至台湾.

香港离岸人民币市场始于2004年,初期业务仅限于个人的存、汇款,兑换以及信用卡等.随着2009年人民币跨境贸易结算试点展开,以及2010年内地企业获准赴港发债等法规放宽以及回流渠道建立,香港人民币养分来源由个人扩及至机构,资金池放量增长,人民币投资商品日益活络,自此人民币由"结算货币"进阶成"投资货币".

充沛的资金池,也滋养了多样人民币商品发展.根据银行业估算,离岸人民币每日交易量平均在25-30亿美元间,远期外汇日均量在30-45亿美元间,香港比重超过六成.

一不愿具名的台湾大型金控人士指出,"这次谈的结果比我们预期地要快,连RQFII的额度都拿下来."

他表示,台币存款利率太低,相关人民币产品推出预料将会吸引存款户将台币或美元存款转至人民币.

此外,分析师亦指出,初期境外人民币放款利率低于境内,可能也会吸引一些资格齐备的企业,在台湾借贷人民币,再放款至境内企业进行套利.

市场估计最快2月6日台湾离岸人民币业务将起步,相关交易也随之启动.届时除了银行的存、贷款,汇兑等,亦同步开放人民币现汇及远期外汇交易,至于衍生性商品,符资格的银行向央行递函备查后亦可承作.

届时中国银行 台北分行亦会逐日公布其美元/人民币现汇清算价格,以及人民币存款利率.

根据台湾央行最新数字,至2012年11月银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款为214.92亿元人民币,续创新高;至11月底的OBU人民币总资产、人民币授信及人民币跨境贸易结算总额,分别为533.64亿、96.75亿及75.6亿人民币.

至2012年底,台湾个人与企业户的外汇存款(定期+活期)总额为2.88万亿(兆)元台币,占总存款量25.59万亿的11%;同期,香港人民币存款有6,030亿元人民币,占银行体系总存款量82.97万亿(兆)港元约9%.

恒生银行 乐观预期,至2015年时,人民币存款占总存款的比重可达到25%,届时将取代美元,成为香港存款第二大主要货币.

浏览台湾银行业OBU人民币存款变化图表,请点选(r.reuters.com/hys94t)

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中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 6,018.0 17 2. 渣打 3,625.5 9 3. 法国巴黎银行 2,284.3 7 4. 澳洲国民银行 2,000.0 3 5. 工行 1,076.7 3

**本周市场动态**

--中国证监会与台湾金管会就两岸证券业及资本市场有着多项开放承诺,其中包括台湾将加入RQFII(人民币合格境外投资者)试点,额度为1,000亿元人民币.

--台湾央行表示,最快2月上旬将有银行开办人民币业务.

--深圳前海跨境人民币贷款项目启动,共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议,另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款,令跨境贷款呈双向流动.

--中国央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意地支持或提倡;同时他认为,目前人民币汇率比较接近平衡水平.