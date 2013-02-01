中国债市: 现券收益率探低回稳,PMI数据虽现波动但经济暖势未扭转

路透上海1月31日 - 中国银行间债市周五现券收益率探低回稳,早盘公布的最新官方PMI稍逊于市场预期,曾引发债市一波买盘,但随后公布的汇丰PMI终值表现强劲,显示经济暖势未扭转,机构心态随之再趋谨慎.

市场人士并指出,春节前资金面虽稍有收紧,但紧张程度远不及此前预估,且长假的影响仅为短期扰动因素,在流动性支撑下,中短券近期或仍受到配置资金关注,表现强于长债.

"(官方1月)PMI50.4,一些机构就冲出来点了一阵(卖价),后来又感觉不太对,于是又给点回去了,最后也就下了1个点吧,"北京一大型银行交易员称.

中国1月官方制造业PMI略微下降的的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.但侧重点不同的这两项数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

前述交易员还表示,信用债方面,短融买盘依旧比较红火,三年中票收益率也有小幅走低.

银行间资金市场周五质押式回购利率 继续走升,隔夜品种加权利率涨幅超过35基点(BP).市场人士表示,今天虽是月初,机构月末调剂头寸需求降低,但在春节现金需求增加影响下,银行资金供应开始逐渐收缩,利率看涨.

剩余期限约4.94年的国开行固息债130203最新成交收益率 在4.12%,上日尾盘为4.1258%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.6912 3.3321

上日 2.3171 3.2525 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8810/2.8170 国债参考率报价 2.8170/2.7620 金融债参考率报价 3.3260/3.2610(完)