中国票据市场: 月末因素致转贴利率本周先升后降,资金宽松料有续跌空间

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透上海2月1日 - 中国银行间票据市场转贴利率本周先升后跌.月末信贷额度调剂致本周一开始,出票需求渐涨,推动转贴利率走升.但至周五,月初收票需求又惯性增加,转贴利率随即有所下跌.
交易员并表示,1月份信贷投放规模较大,对票据融资形成了一定挤压,但多数银行在宽松的流动性支撑下,年初也制定了票据规模同比略增的策略,因此买票需求仍然较为旺盛,推动1月票据转贴利率持续下跌.比如一年转贴利率,较去年末最大跌幅曾至20%左右.
本周因月末因素,持续下跌的转贴利率有所抬升,但多数交易员认为,在宽松的流动性,以及理财业务等通道对票据需求的支撑下,转贴利率后期仍将维持缓慢下降的态势.
"月末前几天涨了一点,(银票转贴)半年期报价普遍在4.7%以上,周五又回到4.7%以下了."华东一银行交易员称.
21世纪经济报 道周五报导,截至1月27日,工行 、农行 、中行 和建行 当月新增贷款投放已超过3,950亿元,大幅高于去年1月份四大行全月3,200亿元水准.部分业内人士据此测算,1月银行业新增贷款极有可能突破1万亿规模.
春节假期渐行渐近,本周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放590亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,本周"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加.
中国人民银行此前宣布,自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.但到目前为止,还未有正式推出的消息.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.8392/4.6091 4.9166/4.7139 5.4090/5.1237
上周五 4.9040/4.6644 5.0083/4.7976 5.5213/5.2780
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变动 -6.48/-5.53 -9.17/-8.37 -11.23/-15.43
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.0972%,较上周五续降.
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称