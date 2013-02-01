中国票据市场: 月末因素致转贴利率本周先升后降,资金宽松料有续跌空间

路透上海2月1日 - 中国银行间票据市场转贴利率本周先升后跌.月末信贷额度调剂致本周一开始,出票需求渐涨,推动转贴利率走升.但至周五,月初收票需求又惯性增加,转贴利率随即有所下跌.

交易员并表示,1月份信贷投放规模较大,对票据融资形成了一定挤压,但多数银行在宽松的流动性支撑下,年初也制定了票据规模同比略增的策略,因此买票需求仍然较为旺盛,推动1月票据转贴利率持续下跌.比如一年转贴利率,较去年末最大跌幅曾至20%左右.

本周因月末因素,持续下跌的转贴利率有所抬升,但多数交易员认为,在宽松的流动性,以及理财业务等通道对票据需求的支撑下,转贴利率后期仍将维持缓慢下降的态势.

"月末前几天涨了一点,(银票转贴)半年期报价普遍在4.7%以上,周五又回到4.7%以下了."华东一银行交易员称.

21世纪经济报 道周五报导,截至1月27日,工行 、农行 、中行 和建行 当月新增贷款投放已超过3,950亿元,大幅高于去年1月份四大行全月3,200亿元水准.部分业内人士据此测算,1月银行业新增贷款极有可能突破1万亿规模.

春节假期渐行渐近,本周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放590亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,本周"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加.

中国人民银行此前宣布,自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.但到目前为止,还未有正式推出的消息.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.8392/4.6091 4.9166/4.7139 5.4090/5.1237

上周五 4.9040/4.6644 5.0083/4.7976 5.5213/5.2780

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变动 -6.48/-5.53 -9.17/-8.37 -11.23/-15.43

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.0972%,较上周五续降.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.