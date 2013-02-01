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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 17:14 BJT

表格: LME金属库存最新变化--2月1日

路透伦敦2月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种       最新库存        变动
    铜         376,000      +4,250
    锡          13,625        +205
    铅         290,125        -725
    锌       1,205,275      -3,450
    铝       5,155,300      -1,675
    镍         150,900        +888
  铝合金        86,900        -300
  NASAAC       146,800         -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据        库存分布                 品种     库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>            铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>            锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金      MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA      MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 郑茵 审校 侯向明)
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