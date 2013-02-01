更新版 1-台湾货币市场: 短率稳中偏松,提存期底资金充裕

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
* 银行资金满溢
路透台北2月1日 - 台湾银行间短率周五稳中带松.提存期最后一日市场资金相当宽裕,为了消化资金令短率稍有松动.展望下周,是新的一个提存期开始,预料银行陆续将开放民众领新钞,估计银行将希望能先开出负数,以因应年后通货回笼的宽裕情势.
交易人士表示,上日单日银行准备数字冲破2,000亿水位大关,因应资金满溢,央行周五稍稍加大收缩力道,以免资金过于泛滥.但即便如此,市场的资金还是多得吓人,银行普遍反映资金相当宽裕.
"外面的资金可以说是非常松,票券商说很多人排队求他们借钱,"一位大型银行资金调度人员说.
前述银行交易员表示,在此宽裕的情势之下,不但短票利率稍有向下,银行间的拆款利率高位也稍有走低.
展望下周,已是2月提存期的开始,交易员认为,有了1月的宽松局势的延续,"所以会先挖洞,越大越好."而央行应该还是维持宽裕的资金情势不变,因此"可以安心的做负数,"她说.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.43%,上日在0.295-0.42%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.44%,上日收报0.388-0.50%;三周拆款的区间则在0.40-0.48%,上交易日则在0.43-0.49%.
**短票利率趋低**
短票市场方面,票券商指出,银行间的资金满溢,年前的短票很少承做,年后的短票利率也明显走低,部分票券商甚至表示利率已低见0.70%.
"年前资金就这样(泛滥)了,央行很明显要大家好过年,我们感激他,"一位票券商交易员说.
农历年后到期的短票利率在0.7-0.73%,上日在0.74%.
今日是1月提存期的最后一个交易日,台湾央行周五公布,今日共发行6,728.9亿台币存单,若相较存单到期金额6,873.9亿,存单发行余额减145亿.
至于2月提存期的情况,5位金融机构交易人士认为,短票利率预料会在0.73-0.75%的低位盘旋,预料宽松的情势仍可持续.
下周一开始为新一提存期的首个交易日,央行存单到期总额为8,806亿台币,分别为周一3,857.1亿,周二76亿,周三2,151.4亿,周四294亿以及周五2,427.5亿台币.
拆款中心资料 显示,周五超额准备为负176亿台币;累计至周日超额准备为5,383亿台币,加计前期1%的超额准备为6,862亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率大致持平,时序迈入月初,资金回流,虽然整体供给仍相当宽裕,但感觉分布不均,但对调度没有影响,利率亦维持现行水准不变.
一大型券商调度人士表示,有寿险业者昨日要求留券,但今日却因缺钱而结券.但随后有银行接手.但也有另一券商交易员称,投信端因流入不少来自寿险的申购款,找券需求更加明显.
不过他们同时指出,以目前资金浮滥的状况来说,农历年后公债与公司债RP利率应该有下调空间,但前提是央行总裁彭淮南能续任,否则若是换新人上台,货币政策的方向能否延续就不确定了.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.
台湾行政院长陈冲确定换手由江宜桦接任,外界盛传陈冲将转任台湾央行总裁一职.不过,台湾本地媒体联合报周五表示,马英九总统希望彭淮南留任,彭淮南将于2月25日任期届满后,继续第四任任期.台湾总统府发言人范姜泰基周五接受路透表示,央行总裁人事暂未能对外公布.
展望下周,交易商指出,紧缩因素有周二150亿台币汇丰(台湾)金融债券交割,周三则有214亿台币的台积电 公司债交割,周五则有400亿台币的两年公债102/4期交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称