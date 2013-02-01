《汇市简讯》 英镑/美元今日在1.5900有期权到期

0829GMT

* 今日纽约时段美国就业数据公布后,英镑/美元在1.5900的期权将到期

* 执行价距离200日均线有6个跳动点,1.5900下方的卖盘在上周成为上档阻力

* 1.5840及1.5800买盘稳固,1.5842是昨日伦敦早盘高点

* 在上述价位下方的支撑为1.5775,这是昨日英国结算商抛售所达到的低点

* 美国非农业就业岗位预计增加16万个,失业率料持平于12月的7.8%(完)

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