更新版1-台湾人事:彭淮南续任央行总裁,金融界认为有利市场稳定

* 彭淮南续任总裁--消息

* 彭连任有助令金融市场稳定

路透台北2月1日 - 台湾央行总裁彭淮南确定续任总裁一职,台湾金融界人士表示,各方对于彭淮南的风格已相当熟悉,他的连任有助台湾金融市场的稳定.

金融市场人士认为,彭淮南先前已任总裁一职15年,金融界都对他的管理外汇市场、金融市场的"作风"都已相当熟悉.

"(彭淮南连任)可以维持政策的连贯性,增加金融的稳定,"星展银行分析师马铁英表示.

她也表示,若是总裁人选换人,各方对其想法、作风难免不熟悉,彭淮南的连任可以增强政策的可预测性,延续他一贯作风,也有助市场判断、解读台湾央行的想法.

台湾一位党政高层人士周五表示,央行总裁彭淮南将续任中央银行总裁一职.

台湾央行总裁为五年一任,由总统派令,不受总统四年任期或政党轮替的影响.彭淮南今年74岁,他的本届任期将在2月25日届满.他将接任第四届的总裁任期.

彭淮南系于在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.

彭淮南不只在民间声望极佳,国际金融机构Global Finance也连续八年给予他"A"级央行总裁的肯定,2009年他亦获The Banker1赞誉他为亚洲区最佳央行总裁.The Banker也赞他为亚洲区最佳央行总裁.

一位不愿具名的汇银人士则表示,彭淮南总裁一向最关心台湾的通膨,在今年CPI较去年走低的情况下,估计台湾央行在汇价上应不致有升值以减轻进口成本的压力.而近期亚洲货币走贬,估计央行也可能令台币的贬势稍做跟进.