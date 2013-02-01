更新版1-台湾人事:彭淮南续任央行总裁,金融界认为有利市场稳定

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
* 彭淮南续任总裁--消息
* 彭连任有助令金融市场稳定
路透台北2月1日 - 台湾央行总裁彭淮南确定续任总裁一职,台湾金融界人士表示,各方对于彭淮南的风格已相当熟悉,他的连任有助台湾金融市场的稳定.
金融市场人士认为,彭淮南先前已任总裁一职15年,金融界都对他的管理外汇市场、金融市场的"作风"都已相当熟悉.
"(彭淮南连任)可以维持政策的连贯性,增加金融的稳定,"星展银行分析师马铁英表示.
她也表示,若是总裁人选换人,各方对其想法、作风难免不熟悉,彭淮南的连任可以增强政策的可预测性,延续他一贯作风,也有助市场判断、解读台湾央行的想法.
台湾一位党政高层人士周五表示,央行总裁彭淮南将续任中央银行总裁一职.
台湾央行总裁为五年一任,由总统派令,不受总统四年任期或政党轮替的影响.彭淮南今年74岁,他的本届任期将在2月25日届满.他将接任第四届的总裁任期.
彭淮南系于在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.
彭淮南不只在民间声望极佳,国际金融机构Global Finance也连续八年给予他"A"级央行总裁的肯定,2009年他亦获The Banker1赞誉他为亚洲区最佳央行总裁.The Banker也赞他为亚洲区最佳央行总裁.
一位不愿具名的汇银人士则表示,彭淮南总裁一向最关心台湾的通膨,在今年CPI较去年走低的情况下,估计台湾央行在汇价上应不致有升值以减轻进口成本的压力.而近期亚洲货币走贬,估计央行也可能令台币的贬势稍做跟进.
一位货币市场人士则认为,央行在市场一向是维持稳定,也有助市场的调度.只不过,他也认为,台湾这些年金融自由度不佳,这将令台湾金融业及保险业的获利受限,长远来说不利发展.(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称