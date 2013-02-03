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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--2月4日****

路透2月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    
  
 2月3日(日)
 GMT时间      经济指标/活动                              公布时段     预估值        前值
 2330         澳洲TD-MI通胀指标                               1月         --       +0.4%
 2月4日(一)    
 GMT时间      经济指标/活动                              公布时段     预估值        前值
 0030         澳洲建筑许可                                   12月      +1.0%       +2.9%
 0030         澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     1月         --       -0.4%
                     网络招聘广告(较前月)                                 --       -3.9%
 0930         欧元区Sentix投资者信心指数                  2月          负3.0       负7.0
 0930         英国Markit/CIPS建筑业PMI                    1月           49.1        48.7
 1000         欧元区PPI(较上月)                          12月          -0.2%       -0.2%
              欧元区PPI(较上年同期)                                    +2.1%       +2.1%
 1445         美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数          1月         --       563.2
 1500         美国工厂订单                                   12月      +2.2%        持平
 1500         美国耐久财(耐用品)订单                   12月修正值         --       +4.6%
              美国扣除运输的耐久财订单                                    --       +1.3%
              美国扣除国防的耐久财订单                                    --       +1.2%
              美国扣除飞机的非国防资本财订单                              --       +0.2%
 1500         美国就业趋势指数                                1月         --      109.02
 2100         韩国外汇储备(亿美元)                            1月         --     3,269.7
 2145         新西兰劳工成本指数(较前季)                   第四季      +0.5%       +0.5%
                   劳工成本指数(前上年同期)                第四季      +1.9%       +2.1%
 
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:  
    
    
 1月31日(四)
 GMT时间      经济指标/活动                              公布时段        现值      预估值
 2330         日本所有家庭支出(较上年同期)                   12月       -0.7%       -0.3%
                           (较前月)                                     -0.7%       -0.6%
 2330         日本求才求职比                                 12月        0.82        0.80
 2330         日本失业率                                     12月        4.2%        4.1%
 2月1日(五)
 0000         韩国出口(较上年同期)                        1月初值      +11.8%      +10.6%
                 进口(较上年同期)                                       +3.9%       +2.4%
                 贸易收支(亿美元)                                     顺差8.7          --
 0000         韩国汇丰/MARKIT制造业指数                       1月        49.9          --
 0030         澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第四季       +0.2%       +0.4%
                              (较上年同期)                              +1.0%       +1.3%
 0830         瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                  1月        52.5        50.5
 0843         意大利Markit/ADACI制造业PMI                     1月        47.8        47.4
 0848         法国Markit制造业PMI                             1月        42.9        42.9
 0853         德国Markit/BME制造业PMI                         1月        49.8        48.8
 0858         欧元区Markit制造业PMI                           1月        47.9        47.5
 0900         意大利失业率                                   12月       11.2%       11.2%
 0928         英国Markit/CIPS制造业PMI                        1月        50.8        51.0
 1000         欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年       1月初值       +2.0%       +2.2%
              同期)                                                            
 1000         欧元区失业率                                   12月       11.7%       11.9%
 1330         美国非农就业岗位(万个)                          1月    增加15.7    增加16.0
                  民间就业岗位(万个)                                 增加16.6    增加16.5
                  失业率                                                 7.9%        7.8%
                  平均时薪                                              +0.2%       +0.2%
                  每周平均工时                                           34.4        34.5
                  制造业就业岗位(万个)                                增加0.4       增加1
 1358         美国Markit制造业PMI                         1月终值        55.8          --
 1430         加拿大经季节调整的RBC制造业PMI                  1月                      --
 1455         路透/密西根大学美国消费者信心指数           1月终值        73.8        71.5
                                   现况指数                              85.0        84.3
                                   预况指数                              66.6        63.0
 1500         美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 1月        53.1        50.6
                                 物价分项指数                            56.5        56.0
                                 就业分项指数                            54.0          --
                                 新订单分项指数                          53.3          --
 1500         美国建筑支出                                   12月       +0.9%       +0.6%
 1530         美国ECRI一周领先指标                    1月25日当周       129.7          --
 
(完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大         [US/ECIC            日本与韩国                       
                               N]                            
    欧洲                 [EU/ECIC            澳洲与新西兰                     
                               N]                            
    中国                 [ECI-DIA            台湾                             
                          RY-CDS]                            
 
 已公布经济指标一览
    美国                 [ECI/USC            日本                             
                               N]                            
    欧洲                 [ECI/EUC            韩国                             
                               N]                            
    中国                                     香港                             
    澳洲                 [AU/STAT            台湾                             
                              CN]                            
 
 (整理 隋芬/张明钧; 审校 郑茵)

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