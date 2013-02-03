主要国家经济指标预测--2月4日****

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
路透2月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 2月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- +0.4% 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 12月 +1.0% +2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 1月 -- -0.4% 网络招聘广告(较前月) -- -3.9% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 负3.0 负7.0 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 49.1 48.7 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -0.2% -0.2% 欧元区PPI(较上年同期) +2.1% +2.1% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 -- 563.2 1500 美国工厂订单 12月 +2.2% 持平 1500 美国耐久财(耐用品)订单 12月修正值 -- +4.6% 美国扣除运输的耐久财订单 -- +1.3% 美国扣除国防的耐久财订单 -- +1.2% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.2% 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 109.02 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,269.7 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% 劳工成本指数(前上年同期) 第四季 +1.9% +2.1% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -0.7% -0.3% (较前月) -0.7% -0.6% 2330 日本求才求职比 12月 0.82 0.80 2330 日本失业率 12月 4.2% 4.1% 2月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 +11.8% +10.6% 进口(较上年同期) +3.9% +2.4% 贸易收支(亿美元) 顺差8.7 -- 0000 韩国汇丰/MARKIT制造业指数 1月 49.9 -- 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.3% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 52.5 50.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 47.8 47.4 0848 法国Markit制造业PMI 1月 42.9 42.9 0853 德国Markit/BME制造业PMI 1月 49.8 48.8 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 47.9 47.5 0900 意大利失业率 12月 11.2% 11.2% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 50.8 51.0 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 1月初值 +2.0% +2.2% 同期) 1000 欧元区失业率 12月 11.7% 11.9% 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加15.7 增加16.0 民间就业岗位(万个) 增加16.6 增加16.5 失业率 7.9% 7.8% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.5 制造业就业岗位(万个) 增加0.4 增加1 1358 美国Markit制造业PMI 1月终值 55.8 -- 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 1月 -- 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 73.8 71.5 现况指数 85.0 84.3 预况指数 66.6 63.0 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 53.1 50.6 物价分项指数 56.5 56.0 就业分项指数 54.0 -- 新订单分项指数 53.3 -- 1500 美国建筑支出 12月 +0.9% +0.6% 1530 美国ECRI一周领先指标 1月25日当周 129.7 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 [US/ECIC 日本与韩国 N] 欧洲 [EU/ECIC 澳洲与新西兰 N] 中国 [ECI-DIA 台湾 RY-CDS] 已公布经济指标一览 美国 [ECI/USC 日本 N] 欧洲 [ECI/EUC 韩国 N] 中国 香港 澳洲 [AU/STAT 台湾 CN] (整理 隋芬/张明钧; 审校 郑茵)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。