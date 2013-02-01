英国数据: 1月制造业温和扩张,产出强劲增长

尽管有报告显示英国经济受到恶劣天气的影响,但1月PMI产出分项指数仍从12月的53.4攀升至54.2,新订单分项指数连续第三个月增长,亦受国内市场扶助.

2012年第四季制造业产出低迷是英国经济衰退的原因之一,使得该国经济很有可能出现四年来的第三次衰退.

最新数据表明,制造业也许能在今年初期提振英国经济,但由于制造业只占英国经济的约10%,Markit认为该行业的影响有限.

Markit分析师Rob Dobson称,"除非服务业也出现改善,否则该调查几乎无法缓解对经济出现三次衰退的担忧."(完)