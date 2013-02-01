英国数据: 1月制造业温和扩张,产出强劲增长

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
尽管有报告显示英国经济受到恶劣天气的影响,但1月PMI产出分项指数仍从12月的53.4攀升至54.2,新订单分项指数连续第三个月增长,亦受国内市场扶助.
2012年第四季制造业产出低迷是英国经济衰退的原因之一,使得该国经济很有可能出现四年来的第三次衰退.
最新数据表明,制造业也许能在今年初期提振英国经济,但由于制造业只占英国经济的约10%,Markit认为该行业的影响有限.
Markit分析师Rob Dobson称,"除非服务业也出现改善,否则该调查几乎无法缓解对经济出现三次衰退的担忧."(完)
(编译 田建华; 审校 白云)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。