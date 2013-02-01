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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:22 BJT

台湾债市: 102/2期五年公债中,证券业卖超7.5亿台币

路透台北2月1日 - 台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债102/2A
02102=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       23.00       16.50       +6.50
     票券业        2.00        1.00       +1.00
     证券业        5.00       12.50       -7.50
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