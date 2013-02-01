版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:29 BJT

台湾债市: 102/2期借券成交6亿台币,加权平均利率0.5015%

路透台北2月1日 - 台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下
:
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/2           6      0.6000      0.4600       0.5015       179.0    (175.5) 
 
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐