香港社会: 政府拟修例禁止输出奶粉,加强打击水货活动

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透香港2月1日 - 香港政府周五宣布一系列措施打击"水货"客大量输出婴儿配方奶粉到中国内地的行为,其中包括拟修改法例,除非获得有关当局发出许可证,否则禁止从香港输出配方奶粉,对于自用用途,限定每人最多可带两罐奶粉离境.
食物及卫生局局长高永文在政府联合记者会上作以上表示.他称,政府将从短期及长期方面解决本地配方奶粉供应短缺的问题.
"(奶粉)市场供应链失效,与水货客有很大关系,他们的庞大需求令个别零售点奶粉出现短缺."高永文说.
针对此情况,政府将会修订进出口条例,待修订后,除非获得有关当局发出许可证,否则禁止从香港输出配方奶粉.政府并将谘询业界,计划于本月将修订建议提交行政会议考虑,获通过后会尽快实施.
目前香港对于"平行进口"商品(俗称"水货")并无规管,而内地奶类制品接连出现质量及安全问题,加上年近岁晚,内地对香港出售的奶粉需求大幅增加,近日水货客愈趋活跃,不少本地妈妈投诉一罐奶粉难求.
高永文表示,考虑到自用的需要,将允许每名成年人可带不超过1.8公斤,即相当于两罐配方奶粉出境,冀有关措施可以稳定本港的奶粉供应.
此外,政府亦会与深圳方面加强两地入境管制,保安局局长黎栋国表示,已制订了怀疑水货客名单,并会将怀疑从事水货人士的资料入监察名单内,在他们再次入境时进行查问,若其来港目的有可疑的话,会拒绝他们入境并即时遣送内地.自去年9月至今,已有约2,000人次遭拒入境.
黎栋国表示,深圳海关亦会加强打击走水货的力度,包括进行即时通报、增加两地情报交流和加强旅客检查.
另外,运输及房屋局局长张炳良表示,港铁 亦将从下周一(4日)开始,收紧东铁线(即往罗湖及落马洲口岸)的旅客携带行李重量,由现时的32公斤减至23公斤.港铁亦会在大埔墟和火炭站加强行李重量检查,并增加相关检查人员数目,与加强车厢巡查,以打击水货客活动.(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称