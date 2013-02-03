重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月28日-2月1日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计下跌0.1%.周内中间价多次与国际上美元指数 走势相左,市场因难以预测后市而保持谨慎,多数时间日内波幅极窄.客盘结汇压力较重,周五 出现中资行大额购汇后市场稍活跃,人民币亦与亚洲货币一道走贬,但交易员认为结汇压力或 难支持人民币续贬. 公开市场操作: * 春节假期渐近,当周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放590 亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显 增加.市场人士表示,在二级资金市场,近期机构的资金需求有所增加,但整体流动性尚可.在 此市况下逆回购操作大幅放量,除应对逆回购到期部分外,也体现出机构为备战月末和春节而 提早入手资金铺垫. 债市: * 银行间债市当周现券小幅震荡,新债行情依旧火热,不过对二级市场的拉动仍不明显, 经济回暖维持稳健步伐,长债受压制难有想像空间,不过春节前资金面未如预期般紧张,还是 支撑了中短券走势,此外信用债整体表现继续强于利率债,近期债市短强长弱的格局恐还将延 续. 票据: * 中国票据市场当周先升后跌.月末信贷额度调剂致本周一开始,出票需求渐涨,推动转 贴利率走升.但至周五,月初收票需求又惯性增加,转贴利率随即有所下跌.交易员认为,在宽 松的流动性,以及理财业务等通道对票据需求的支撑下,转贴利率后期仍将维持缓慢下降的态 势. 股市: * 中国股市沪综指 当周连续五个交易日上涨,并频创新高,累计涨5.6%.由于近期 利空出台概率较小,且宏观经济面持续回暖,令市场人气重聚,预计短线大盘向好趋势未变,高 位震荡上扬依然是大概率事件. 期市: * 沪铜当周延续升势,全球经济前景进一步转好,美国消费支出回暖以及欧洲银行业显露 复兴迹象,均令资金涌向风险资产,铜价亦受推动走高.周五主力5月合约收报59,660元,较上 周涨830元. 黄金: * 黄金价格当周先扬后抑,美联储声明将延续购债计划以及美国第四季GDP意外萎缩,均 带来正面人气,不过周末美国将公布非农就业报告,市场观望气氛趋浓卖压显现,金价掉头下 行.上海期金主力6月合约周五收报338.67元,较上周五跌1.43元,或0.42%.(完) (整理 边竞/李然/尹嫄婷; 审校 黄凯)