更新版 1-中国外汇: 2012年资本和金融项目逆差,国际收支料更平衡

* 2012年资本和金融项目逆差1,173亿美元

* 外汇储备资产仅增加987亿美元,同比少增74%

* 国际收支更趋于平衡,支持人民币汇率稳定 (新增细节,背景和评论)

路透北京2月1日 - 中国国际收支渐趋平衡,支持人民币汇率保持稳定.外管局周五公布初步数据,2012年中国出现资本和金融项目逆差1,173亿美元,为亚洲金融危机以来首现,体现出中国总体面临资金流出压力.

外管局称,去年中国的国际收支状况继续改善,全年经常项目顺差2,138亿美元,资本和金融项目(含误差与遗漏)呈现净流出,同时国际收支口径的外汇储备资产(剔除汇率、价格等非交易价值变动影响)仅增加987亿美元,同比少增74%.

"全年资本和金融项目逆差反映了过去的一年,由于世界经济增速放缓、国际金融动荡加剧、国内经济增长减速,我国总体面临资金流出的压力."外管局新闻稿称.

外管局网站公布数据并显示,2012年四季度经常项目顺差658亿美元,资本和金融项目逆差318亿美元,"不久前公布的银行代客结售汇和跨境收付款数据虽然显示2012年12月外汇净流入有所反弹,但这只是减缓了资本净流出的速度."

中国银行国际金融研究所分析师李建军表示,该数据符合2012年国内外经济增长的态势,并指出中国贸易顺差不断下降,和中国企业"走出去"是否在加快这两个趋势值得关注.

"这带来的结果就是外汇储备的减少...我们预计今年贸易顺差还会继续缩窄,同时希望资本和金融项目逆差有更多因为企业'走出去'因素所带来.预计今年整体会延续去年的趋势,即国际收支更趋于平衡."他并预计,在该基础上人民币有望稳中小升.

外管局并警示,2012年形成了"经常项目顺差、资本和金融项目逆差"的自主平衡格局,具有较强的顺周期性,平衡的基础尚不稳固,"如果2013年国内外环境一旦向好,不排除还可能出现阶段性的资本流入压力."

中国总理温家宝去年在两会上表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平,中国将加大汇改力度,较大幅度实现人民币汇率双向波动.(完)

参看详情请访问外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李然; 审校 黄凯)