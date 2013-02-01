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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 18:33 BJT

路透基点: 远东化聚工业与五家银行签署1.42亿美元三年期贷款

路透香港2月1日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士的话称,远东化聚工业股份有限公司已与五家银行签署三年期1.42亿美元等值三年期子弹式俱乐部贷款,该贷款可以美元或人民币支取.

中国信托商业银行、东方汇理银行、汇丰控股(HSBC)和瑞穗实业银行(代理行)将分别提供2,950万美元贷款,台北富邦商业银行承贷2,400万美元.

贷款由母公司远鼎投资提供担保,分A、B两批,A批9,460万美元用于资本支出,B批4,740万美元用于补充运营资本.

美国贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点,人民币贷款利率为较中国银行、交通银行、汇丰控股和渣打银行离岸人民币Hibor均值加码145个基点.

该交易有两年的宽限期.

A批贷款在12个月内有效,B批贷款全程有效.

借款方是中国聚酯产品的制造商和经销商.(完) (编译 丁琦; 审校 高琦)
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