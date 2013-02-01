路透基点: 远东化聚工业与五家银行签署1.42亿美元三年期贷款

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透香港2月1日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士的话称,远东化聚工业股份有限公司已与五家银行签署三年期1.42亿美元等值三年期子弹式俱乐部贷款,该贷款可以美元或人民币支取.
中国信托商业银行、东方汇理银行、汇丰控股(HSBC)和瑞穗实业银行(代理行)将分别提供2,950万美元贷款,台北富邦商业银行承贷2,400万美元.
贷款由母公司远鼎投资提供担保,分A、B两批,A批9,460万美元用于资本支出,B批4,740万美元用于补充运营资本.
美国贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点,人民币贷款利率为较中国银行、交通银行、汇丰控股和渣打银行离岸人民币Hibor均值加码145个基点.
该交易有两年的宽限期.
A批贷款在12个月内有效,B批贷款全程有效.
借款方是中国聚酯产品的制造商和经销商.(完) (编译 丁琦; 审校 高琦)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称