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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 18:04 BJT

中国新债: 财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,为七年品种续发

路透上海2月1日 - 中国财政部周五公告称,将于下周三(6日)招标发行300亿元人民币固息国债,为七年期品种续发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年三期记账式附息国债的续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

财政部将招标日由第一季度计划拟定的3月13日调整至2月6日.原发行部分当日停止交易一天,2月7日至2月18日进行分销,2月20日起与原发行部分合并上市交易.

财政今年第三期记账式附息国债 从2013年1月24日开始计息,票面利率3.42%.(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 刘昕; 审校 黄凯)
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