中国经济:央企负责人考核新增总资产周转率指标,取消营收增长指标--国资委

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透北京2月1日 - 中国国务院国有资产管理委员会周五公布新修订的央企负责人经营业绩考核暂行办法,显示在央企负责人任期经营业绩考核指标中,取消了对企业营业收入增长率的考核,新增了总资产周转率指标.
刊登在国资委网站最新修订的央企负责人经营业绩考核暂行方法显示,任期经营业绩考核以三年为考核期,总资产周转率指企业负责人任期内平均主营业务收入同平均资产总额的比值.计算公式为:总资产周转率=三年主营业务收入之和/三年平均资产总额之和. 《暂行办法》仍设立年度和任期考核基本指标和分类指标,年度考核基本指标包括利润总额和经济增加值,分类指标由国资确定;任期考核基本指标仍包括国有资本保值增值率,分类指标由国资委确定.国资委还将根据需要在年度和任期经营业绩责任书中增设约束性指标。
而央企负责人年度薪酬仍分为基薪和绩效薪金两部分,绩效薪金与年度考核结果挂钩,但年度当期兑现比例由60%提高到了70%. 国资委于2003年10月首次通过了《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》,并在2006年、2009年进行了两次修订.（完）
更多细节,请点选国资委网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称