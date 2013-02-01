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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 18:19 BJT

路透调查: 台湾1月出口料同比增长23.15%,通胀率料放缓至1.36%

* 出口预估中值:增长23.15%(前月为增长9.0%

* 进口预估中值:增长9%(前月为增长1.6%

* 贸易收支预估中值:顺差35.4亿美元(前月为顺差41.3亿美元

* CPI预估中值:同比上升1.36%(前月为上升1.61%

* 贸易收支定于2月7日(周四)0800GMT公布

* CPI定于2月5日(周二)0030GMT公布

路透台北2月1日 - 据路透调查分析师预估中值显示,台湾1月出口料较上年同期增长23.15%,创21个月来最快增速,同时通胀率料放缓至1.36%.

出口增长强劲主要是由于适逢农历新年假期的季节性因素,也因为市场对智能手机和平板电脑等科技产品的需求增强.

"我们不会去过度解读台湾1月和2月份的贸易数据.因为每年的农历新年时间不一样,数据常常会被扭曲,"Moody's Analytics分析师Katrina Ell说.

据历史数据显示,2011年4月台湾出口曾创下24.6%的更高增幅.

分析师预计今年通胀率将进一步下滑至央行乐见水准2%的下方,这给央行在下次季度委员会会议上维持政策利率不变留出了空间.(完) (编译 侯向明; 审校 白云)
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