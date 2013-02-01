路透调查: 台湾1月出口料同比增长23.15%,通胀率料放缓至1.36%

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
* 出口预估中值:增长23.15%(前月为增长9.0%
* 进口预估中值:增长9%(前月为增长1.6%
* 贸易收支预估中值:顺差35.4亿美元(前月为顺差41.3亿美元
* CPI预估中值:同比上升1.36%(前月为上升1.61%
* 贸易收支定于2月7日(周四)0800GMT公布
* CPI定于2月5日(周二)0030GMT公布
路透台北2月1日 - 据路透调查分析师预估中值显示,台湾1月出口料较上年同期增长23.15%,创21个月来最快增速,同时通胀率料放缓至1.36%.
出口增长强劲主要是由于适逢农历新年假期的季节性因素,也因为市场对智能手机和平板电脑等科技产品的需求增强.
"我们不会去过度解读台湾1月和2月份的贸易数据.因为每年的农历新年时间不一样,数据常常会被扭曲,"Moody's Analytics分析师Katrina Ell说.
据历史数据显示,2011年4月台湾出口曾创下24.6%的更高增幅.
分析师预计今年通胀率将进一步下滑至央行乐见水准2%的下方,这给央行在下次季度委员会会议上维持政策利率不变留出了空间.(完) (编译 侯向明; 审校 白云)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称