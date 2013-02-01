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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 18:48 BJT

中港个股: 中国保监会批准平安保险有关汇丰控股出售平安H股股权的申请

路透北京2月1日 - 中国保监会周五发布公告称,同意中国平安保险 有关汇丰控股 向正大集团出售平安H股股权的申请.

保监会批复,请点选(here) 路透另有报导,请点选 (完) (发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)
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