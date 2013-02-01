更新版 1-中港个股:中国平安大股东易主尘埃落定,能否持续利好股价不明

* 保监会同意平保有关汇控出售股权申请,交易终告落幕

* 新任大股东为平保前景增添不确定性

* 后续股价走势料将跟随大盘,亦需关注年报数据 (新增分析师评论及更多背景)

路透香港/北京2月1日 - 尽管过程一波三折,中国平安保险 大股东汇丰控股 出售平安H股股权的交易最终获中国监管部门放行.保监会周五公告称,同意平安保险有关正大集团受让平安H股股权的申请.

汇丰 亦发布新闻稿称,第二批股权转让已获保监会核准,总金额575.91亿港元,将以现金支付.汇丰此前计划此部份将以部份现金、部份向国开行融资支付.

至此平保大股东易主的交易基本尘埃落定,而市场早已闻风而动,平安沪港两地股价大涨.而分析人士认为,前任大股东在金融领域的专业性给予了平安不少正面影响,故此交易对股价的后续影响尚不明确.

"汇丰是比较国际化的金融集团,对平保总归有一些比较正面的影响...,现在汇丰董事逐步退出,让给正大,新换的人以前在金融领域没什么经验,跟汇丰比感觉不那么专业",东方证券保险业分析师陈红霞分析称.

她并指出,平保股价走势还要看其年报及大盘趋势,目前大家看好后续这波牛市行情,所以都积极配置保险股,因其具备一定的贝塔"β"属性,即大盘好,它就跟着好.但实际上,保险公司自身的基本面则没有太多亮点.

平安保险A股周五大涨5.29%,收报50.77元人民币,较去年11月低点上涨47%.其H股今日亦收扬1.87%,报70.8港元.

稍早,平保在上海交易所亦发布公告指出,近日收到保监会的批复,同意汇丰将其所持的平安976,121,395股H股转让予卜蜂集团(正大集团)旗下四家附属公司.

汇丰亦在新闻稿中表示,其第二批股权转让将在2月6日完成.

汇丰去年12月5日公告,将所持15.57%的平保股权以727.36亿港元出售予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司,均为卜蜂集团的间接全资附属公司.不过,近期传出国开行 对于融资正大集团此项股权收购有所顾虑,令此高达727.36亿港元的交易案凭添不确定性.

其中20.8%的股份已在2012年12月7日进行转让,余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准后九个营业日或是明年1月7日前(取其较后)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资.[ID: nCH0121855]

正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).正大集团早在中国改革开放初期便进入内地市场,享有极高的知名度,目前在中国投资额近60亿美元,设立了企业200多家.(完)

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