美国股市: 开盘走高,受11月与12月就业数据被大幅上修带动

路透纽约2月1日 - 美国股市周五开盘上涨,因原先公布的11月和12月就业数据被大幅上修,抵消了略微令人失望的1月非农就业报告的影响.

道琼工业指数 盘初涨98.56点,或0.71%,至13,959.14点,标准普尔500指数 上涨8.98点,或0.6%,至1,507.09点,Nasdaq指数 上扬21.41点,或0.68%,至3,163.54点.(完)