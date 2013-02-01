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市场报道 | 2013年 2月 1日 星期五 22:43 BJT

美国股市: 开盘走高,受11月与12月就业数据被大幅上修带动

路透纽约2月1日 - 美国股市周五开盘上涨,因原先公布的11月和12月就业数据被大幅上修,抵消了略微令人失望的1月非农就业报告的影响.

道琼工业指数 盘初涨98.56点,或0.71%,至13,959.14点,标准普尔500指数 上涨8.98点,或0.6%,至1,507.09点,Nasdaq指数 上扬21.41点,或0.68%,至3,163.54点.(完)

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