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市场报道 | 2013年 2月 2日 星期六 00:03 BJT

美国热股: 默克下挫近3%,之前公布较为谨慎的2013年财测

路透2月1日 - 美国制药大厂默克 季度业绩高于预期,受助于治疗糖尿病药物Januvia与子宫颈癌疫苗Gardasil销售强劲.但该公司预计2013年获利料处于预估区间的低端.

默克周五早盘下挫2.84%,报42.02美元.(完)
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