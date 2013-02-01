美国热股: 默克下挫近3%,之前公布较为谨慎的2013年财测

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透2月1日 - 美国制药大厂默克 季度业绩高于预期,受助于治疗糖尿病药物Januvia与子宫颈癌疫苗Gardasil销售强劲.但该公司预计2013年获利料处于预估区间的低端.
默克周五早盘下挫2.84%,报42.02美元.(完)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(427,808口) 239,061 83,625 49,043 96,115 267,131 384,219 399,799 43,589 28,009 较3月28日变动(未平仓合约：减少21,610口) 11,222 -6,394 -25,762 -8,645 10,257 -23,185 -21,899 1,575 289 各类未平仓合约占总持仓百分
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5 0,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(277,475口) 126,710 25,230 37,296 96,443 200,572 260,449 263,098 17,026 14,377 较3月28日变动(未平仓合约：减少4,178口) -12,333 3,067 1,175 8,635 -10,487 -2,523 -6,245 -1,655 2,067 各类未平仓合约占总持仓百