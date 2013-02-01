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市场报道 | 2013年 2月 2日 星期六 00:05 BJT

美国热股: 戴尔出售协议接近达成,股价早盘大涨逾4%

路透2月1日 - 两名知情人士称,戴尔 接近达成公司出售协议,将公司售予创始人兼执行长Michael Dell和私募股权投资公司Silver Lake Partners牵头的财团,最早可能在下周一宣布交易..

戴尔周五早盘劲扬4.53%,报13.84美元.(完)
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