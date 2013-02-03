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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 06:05 BJT

全球外汇市场2月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月4日(一)

0030 - 澳洲12月建筑许可

0030 - 澳洲ANZ 1月报纸和网络招聘广告

0930 - 欧元区2月Sentix投资者信心指数

0930 - 英国1月Markit/CIPS建筑业PMI

1000 - 欧元区12月生产者物价指数(PPI)

1445 - 美国供应管理协会(ISM)-纽约1月企业活动指数

1500 - 美国12月工厂订单

1500 - 美国1月就业趋势指数

2145 - 新西兰第四季劳工成本指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)

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