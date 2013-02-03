路透基点: 中租子公司筹办1亿美元贷款;另笔8,700万美元贷款完成签约

汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,Chailease Finance (BVI) Co Ltd周四展开筹组1亿美元三年期融资案,同一天,Golden Bridge (BVI) Corp一笔含人民币部分的8,700万美元等值三年期联贷案也完成签约.这两家公司的母公司皆为台湾上市公司中租控股.

上述1亿美元三年期融资,为子弹式贷款,由第一银行及瑞穗实业银行牵头,分为A部分3,000万美元定期贷款,及B部分7,000万美元循环贷款.贷款由母公司中租迪和担保.

A部分贷款利率为较三或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点,B部分为较一、二、三或六个月Libor加码160个基点.若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过35个基点,借款方将支付超出部分利率.

以四种水准邀请银行参贷.承贷2,000万美元或以上者,获得最高费用35个基点,及牵头行兼簿记行头衔;承贷1,500-1,900万美元者,获得30个基点费用,及牵头行头衔;承贷1,000-1,400万美元者,获得10个基点费用及副牵头行头衔;承贷300-900万美元者,获得5个基点费用及协办行头衔.

两部分贷款皆有一笔15个基点的承诺费.

3月1日之前承贷的银行,获得一笔3个基点的优惠费用.回覆期限为3月8日.

贷款资金用于营运资本及一笔2010年3月签约贷款的再融资.2010年贷款为8,100万美元等值三年期贷款,A部分为5,100万美元定期贷款,B部分为3,000万美元等值循环贷款,可用美元或日圆动用.贷款的利率为较Libor或日圆Libor加码155个基点.

**8,700万美元双货币贷款**

七家银行签署Golden Bridge (BVI) Corp的8,7000万美元等值三年期子弹式定期贷款,贷款由中租控股担保,A部分为7,000万美元,B部分为1.05亿元人民币(1,700万美元).

牵头行兼簿记行为兆丰银行及台新银行,兆丰承贷1,500万美元及6,200万元人民币,台新承贷1,420万美元及490万元人民币.

玉山银行及元大银行各承贷940万美元及370万元人民币.华南银行承贷700万美元及1,850万元人民币.台湾中小企银承贷1,000万元美元.日盛银行承贷500万美元及1,220万元人民币.

美元贷款利率为较Libor加码180个基点.人民币贷款为中国银行、汇丰、渣打离岸人民币拆息(CNH Hibor)平均加码180个基点,或固定利410个基点,两者取其高.最高先付费用为25个基点.