金砖国家: 2月1日股汇市收盘纵览

以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月1日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 收高0.36%,报1,072.82点.
中国股市:周五沪综指收升1.4%并创近九个月新高,稍早公布的官方及汇丰制造业PMI数据符合经济企稳回升趋势,激励金融股领涨大盘.沪综指收报2,419.020点,涨33.598点或1.41%,为连续第五日上涨.此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884;本周该股指累计上涨5.57%.上海A股今日成交额放大至1,251亿元人民币,上日为1,157亿元.
香港股市:录得周涨幅,内地股市午盘劲扬帮助挽回因中国官方制造业数据不及预期而录得的跌幅.恒生指数收平于23,721.8点,但周线升0.6%.恒生国企指数涨0.7%,本周涨1.8%.
中国汇市:人民币兑美元即期收盘走弱,创逾三周最低收位.交易人士称,早盘出现中资银行大额购汇后,盘面报价趋于活跃.但客盘除有部分油盘购汇以外,还是以结汇为主.境内美元人民币一年期掉期升水报1,035点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3305元.
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印度股市:收低,遭遇1月13日以来最低单周收位,塔塔汽车和Ultratech Cement在收盘前20分钟左右股价突然下滑,惊吓到投资者.二者股价曾一度大跌10%.指标BSE指数 下跌0.57%或113.79点,收报19,781.19点,本周累计下滑1.6%.NSE指数 跌0.59%或35.85点,收报5,998.90点.
印度汇市:印度卢比兑美元小幅收高,为连续第四周上涨,美元流入当地股市和债市推升卢比.卢比兑美元 收报53.19/20,上日收盘价为53.2150/2250.当日在53.165-53.405区间内波动.
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俄罗斯股市:指标RTS指数 收高至1,634.120点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.5%至862.52点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 上涨0.55%至29.8600,卢布兑欧元 跌0.28%,报40.8800.
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巴西股市:创下一个月来最高涨幅,圣保罗交易所Bovespa指数 四日来上涨第三日,上涨0.99%至60,351.16,矿企淡水河谷 涨1.29%,对大盘贡献良多.
巴西汇市:巴西雷亚尔 上涨0.05%至1.9875,投资者缓慢推升雷亚尔,因认为该国央行将会忍受较高的汇率来对抗通胀压力.
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南非股市:收高,在铂金(白金)生产商Impala引领下,大盘一度涨至纪录高点.综合指数 涨0.29%,报40,601.09点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 升0.32%,报36,219.07点,稍早曾创下36,391.76的纪录高点.
南非汇市:南非兰特/美元连续第二日上涨,上看8.85,此前曾看淡经济前景而抛售兰特的投资者重又调整部位.1552GMT,兰特/美元 涨0.85%,报8.8756,周四纽约收盘价为8.9545. (完)
(编译: 孙茉莉; 审校: 于春红)