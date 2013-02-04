离岸人民币: 俄罗斯标准银行发5亿元两年期点心债,利率8%--IFR

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透2月4日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯标准银行首次发行点心债，2年期，定价于8%，与初步参考利率在8%区域相符，规模5亿元人民币（7,900万美元）。
这是点心债市场票息最高的银行债券，也代表第三家踏足点心债市场的俄国银行。
申购额8亿人民币，吸引56张订单。
亚洲投资人占比达71%，其他地区投资人占29%。
从投资者类型来看，私人银行占56%，基金及资产经理人占36%，企业占5%，其他占3%。 法国巴黎银行 和汇丰银行为联席主承销和簿记管理人。
俄罗斯标准银行拥Ba3／B+／B+评级，料其债券均获相同评级。
俄罗斯农业银行（Baa1／BBB穆迪／惠誉评级）近期刚完成一笔10亿元人民币（1.58亿美元）3年期3.6%离岸人民币债券的发行，认购额超过18亿人民币。(完)
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(整理 张喜良; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
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