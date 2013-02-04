中国新债: 南京国资集团拟发65亿企业债,期限七年和10年--IFR

路透2月4日 - 据汤森路透旗下IFR报导，两位消息人士向IFR表示，南京市国有资产投资管理控股（集团）计划发行总额不超过65亿元人民币（10.4亿美元）双品种企业债券。据悉，该期债券已取得发改委批文，拟定春节后启动发行工作。

上述人士透露，本期债券分为7年期和10年期两个品种。其中，7年期预设规模为35亿元，目前利率区间为5.30%-5.8%；而10年期预设规模为30亿元，利率区间为5.50%-6.00%；两品种可以双向回拨。

发行人已委任华泰联合证券担任是次交易主承销商，中信建投证券和宏源证券担任副主承销商。大公国际给予本期无担保债券和发行人同为AAA级信用评级。

该期债券募集资金中,50亿元拟用于丁家庄二期地块保障性住房项目，15亿元拟用于西花岗地块保障性住房项目。

截至目前，发行人及下属子公司已开待偿还券余额37亿元，其中发行人中期票据20亿元，发行人子公司南京新港高科技股份公司债券10亿元，发行人子公司南京新港开发企业债券7亿元。(完)

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