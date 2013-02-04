《中国报摘》--中国证券报2月4日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 头版头条:
--中国证监会日前公布全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法,规定全国股份转让系统挂牌股票转让可采取做市方式、协议方式、竞价方式或证监会批准的其他转让方式.
* 其他:
--期货公司IPO(首次公开发行)首单有望年内成行,多家期货公司已完成股份制改造,加快IPO进程,其中永安期货、南华期货、鲁证期货等已接受上市辅导,多位市场人士分析,永安期货有望成为首单.
--国家信息中心经济预测部报告称,2013年国际油价运行区间可能会向上突破,但全年平均水平不会明显明增加,初步预计,2013年纽约市场WTI原油期货价格将在80-115美元之间波动,均价约为每桶98美元.
--首家员工参股基金子公司获核准.万家共赢资产管理有限公司为万家基金子公司,已获证监会核准,将在上海成立,其股东之一为上海承圆投资管理中心,持股14%,该公司是拟专职在子公司工作的万家基金现有核心员工共同出资设立的合伙企业.
--统计显示,1月上市公司股东净减持额达到72.85亿元人民币,较去年12月环比增长近一倍.
--中国工行 北京亚运村支行拟将持有北京松下彩色显像管有限公司("BMCC")10%的股权以1.94亿元的价格悉数转让.
--2012年重庆联交所全年实现交易额370.25亿元,同比增长55.3%.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。