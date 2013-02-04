《中国报摘》--中国证券报2月4日

--首家员工参股基金子公司获核准.万家共赢资产管理有限公司为万家基金子公司,已获证监会核准,将在上海成立,其股东之一为上海承圆投资管理中心,持股14%,该公司是拟专职在子公司工作的万家基金现有核心员工共同出资设立的合伙企业.