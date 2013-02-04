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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 08:24 BJT

台湾人事: 经济部长由张家祝接任,管中闵掌经建会

路透台北2月4日 - 台湾行政院周末公布内阁新名单,经济部长改由张家祝出任,而经建会则由管中闵接任.至于其他的阁员改组幅度则尚未公布.

台湾内阁人事日前大改组,原任阁揆陈冲因健康和家庭因素请辞,改任国策顾问;而候任行政院长江宜桦在周末即公布部分新的财经内阁人事.

总统府先前也表示,行政院副院长则由交通部长毛治国接任.至于各界最关心的央行总裁一职,一位消息人士告诉路透,将由现任的央行总裁彭淮南续任. (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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