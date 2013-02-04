台湾人事: 经济部长由张家祝接任,管中闵掌经建会

路透台北2月4日 - 台湾行政院周末公布内阁新名单,经济部长改由张家祝出任,而经建会则由管中闵接任.至于其他的阁员改组幅度则尚未公布.

台湾内阁人事日前大改组,原任阁揆陈冲因健康和家庭因素请辞,改任国策顾问;而候任行政院长江宜桦在周末即公布部分新的财经内阁人事.