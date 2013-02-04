台湾人事: 经济部长由张家祝接任,管中闵掌经建会

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北2月4日 - 台湾行政院周末公布内阁新名单,经济部长改由张家祝出任,而经建会则由管中闵接任.至于其他的阁员改组幅度则尚未公布.
台湾内阁人事日前大改组,原任阁揆陈冲因健康和家庭因素请辞,改任国策顾问;而候任行政院长江宜桦在周末即公布部分新的财经内阁人事.
总统府先前也表示,行政院副院长则由交通部长毛治国接任.至于各界最关心的央行总裁一职,一位消息人士告诉路透,将由现任的央行总裁彭淮南续任. (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。