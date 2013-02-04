《台湾报摘》--工商时报2月4日

* 头版头条:

--台湾行政院昨晚公布第二波内阁名单,确定财经内阁大换血,经济部长出现一匹黑马,由具有CEO企业管理经验的华航董座张家祝出线,经建会主委将由财经政委管中闵兼任,而财长张盛和、金管会主委陈裕璋、央行总裁彭淮南均留任,新财经内阁已全数到位.

* 其他:

--内定经建会主委的财经政委管中闵表示,自由经济示范区规划方案是黄金十年重要愿景,他上任后一定会重新检视,第一优先推动,对内则会要求行政效率.

--宏达电 今日举行法说会,即使蝴蝶机、M7带来的话题不断,外界对宏达电首季的看法仍众说纷纭,外资对宏达电第一季营收乐观看待,估计有机会季增10-15%,达到660-690亿台币;但业界声音认为,宏达电首季营收只会与去年第四季的600亿台币差不多.

--两岸金证会封关前送大礼,金银会紧接登场.相关人士透露,中国银监会主席尚福林预计农历年后、3月前来台,与金管会主委陈裕璋进行金银会第三次首长会议,双方正紧锣密鼓协商议题,可望为蛇年开春送上大红包.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.