《台湾报摘》--工商时报2月4日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 头版头条:
--台湾行政院昨晚公布第二波内阁名单,确定财经内阁大换血,经济部长出现一匹黑马,由具有CEO企业管理经验的华航董座张家祝出线,经建会主委将由财经政委管中闵兼任,而财长张盛和、金管会主委陈裕璋、央行总裁彭淮南均留任,新财经内阁已全数到位.
* 其他:
--内定经建会主委的财经政委管中闵表示,自由经济示范区规划方案是黄金十年重要愿景,他上任后一定会重新检视,第一优先推动,对内则会要求行政效率.
--宏达电 今日举行法说会,即使蝴蝶机、M7带来的话题不断,外界对宏达电首季的看法仍众说纷纭,外资对宏达电第一季营收乐观看待,估计有机会季增10-15%,达到660-690亿台币;但业界声音认为,宏达电首季营收只会与去年第四季的600亿台币差不多.
--两岸金证会封关前送大礼,金银会紧接登场.相关人士透露,中国银监会主席尚福林预计农历年后、3月前来台,与金管会主委陈裕璋进行金银会第三次首长会议,双方正紧锣密鼓协商议题,可望为蛇年开春送上大红包.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。