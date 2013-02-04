《台湾报摘》--经济日报2月4日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 头版头条:
--这波内阁改组中最受关切的财经阁员异动部分昨日拍板,经济部长施颜祥、经建会主委尹启铭确定去职,两部会将分别由华航董事长张家祝出掌、政务委员管中闵兼任.
* 其他:
--两岸央行释利多,首创允许中国银行台北分行提供"清算帐户附属定期存款"服务,台湾的人民币存款牌告利率将全面优于香港,新台币与人民币的大额存款利差也将扩至2个百分点以上.
--内定经建会主委管中闵昨日晚间表示,上任后第一优先要务,是在最短时间内提出"自由经济示范区推动方案",呈报行政院核定后,加速推动,并将设法努力让金融服务业纳入自由经济示范区.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。