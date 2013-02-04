《台湾报摘》--经济日报2月4日

* 头版头条:

--这波内阁改组中最受关切的财经阁员异动部分昨日拍板,经济部长施颜祥、经建会主委尹启铭确定去职,两部会将分别由华航董事长张家祝出掌、政务委员管中闵兼任.

* 其他:

--两岸央行释利多,首创允许中国银行台北分行提供"清算帐户附属定期存款"服务,台湾的人民币存款牌告利率将全面优于香港,新台币与人民币的大额存款利差也将扩至2个百分点以上.

--内定经建会主委管中闵昨日晚间表示,上任后第一优先要务,是在最短时间内提出"自由经济示范区推动方案",呈报行政院核定后,加速推动,并将设法努力让金融服务业纳入自由经济示范区.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.