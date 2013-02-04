离岸人民币: 台湾人民币存款利率获超港待遇--报载

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北2月4日 - 台湾本地媒体经济日报周一称,由于两岸央行允许中国银行台北分行提供"清算帐户附属定期存款"服务,台湾的人民币存款牌告利率将全面优于香港,新台币与人民币的大额存款利差也将扩至2个百分点以上.
经济日报表示,台湾因为争取到"超港待遇",外汇指定银行(DBU)的各天期人民币牌告利率将是香港的两倍以上,1年期有机会接近2%;大额存款部分将上冲2.5%以上.
台湾本地银行将在本周三(6日)起,提供本地民众人民币相关业务,利率水位高低备受关注.不过目前多家银行内部评估多表示,人民币的存款牌告利率将向香港和国际金融业务分行(OBU)的人民币牌告靠拢,目前OBU三个月期约在0.7%左右,一年期约在1.3%左右.
经济日报未引述特定消息人员指出,大陆在香港的人民币清算银行--中银香港，由大陆人行深圳支行给付清算息,采活期概念,只有单一利率,目前为0.72%,中银香港付给参加行的清算息,目前为0.629%,因为利率低,香港银行业能够给客户的牌告利率不高,1年期年息仅0.7%.
经济日报指出,两岸人民币清算机制的一大突破为,中银台北与大陆央行签署的人民币清算协议,明确表示将由"中国银行总行或大陆境内的指定分行"提供清算服务,并且将按"一般商业惯例支付利息",中银台北也将提供"清算帐户附属定期存款"服务,台湾境内的89家银行可把人民币闲置资金,以定存方式摆放,金额无上限.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。