离岸人民币: 台湾人民币存款利率获超港待遇--报载

路透台北2月4日 - 台湾本地媒体经济日报周一称,由于两岸央行允许中国银行台北分行提供"清算帐户附属定期存款"服务,台湾的人民币存款牌告利率将全面优于香港,新台币与人民币的大额存款利差也将扩至2个百分点以上.

经济日报表示,台湾因为争取到"超港待遇",外汇指定银行(DBU)的各天期人民币牌告利率将是香港的两倍以上,1年期有机会接近2%;大额存款部分将上冲2.5%以上.

台湾本地银行将在本周三(6日)起,提供本地民众人民币相关业务,利率水位高低备受关注.不过目前多家银行内部评估多表示,人民币的存款牌告利率将向香港和国际金融业务分行(OBU)的人民币牌告靠拢,目前OBU三个月期约在0.7%左右,一年期约在1.3%左右.

经济日报未引述特定消息人员指出,大陆在香港的人民币清算银行--中银香港，由大陆人行深圳支行给付清算息,采活期概念,只有单一利率,目前为0.72%,中银香港付给参加行的清算息,目前为0.629%,因为利率低,香港银行业能够给客户的牌告利率不高,1年期年息仅0.7%.