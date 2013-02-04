《台湾重要政经日程》--2月4日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
===================今日重要政经消息=====================
2/4(一) --10:00 中经院公布1月台湾PMI. --15:00 台银人寿新、旧任总经理交接典礼.
==================近期重要政经消息======================
2/5(二) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数,12月为+1.61%. --12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割. --16:10 央行公布1月底外汇存底,12月底为4,031.69亿美元.
2/6(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.
2/7 (四) --16:00 财政部公布1月进出口数据,上月出口金额年增9.0%.
2/11-2/15 --农历春节假期,金融市场休市.
2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/26(二) --08:30 主计总处公布1月经季调失业率,上月为4.22%. --16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%.
2/27(三) --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。