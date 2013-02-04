中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海2月4日 - 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购为14天品种,正回购期限为28天和91天.

春节假期渐行渐近,上周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放590亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.