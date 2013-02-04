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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 09:20 BJT

芝加哥期市: 大豆合约接近6周高位,因阿根廷降雨不足恐影响收成

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 766.00 1.00 +0.13% -1.73% 771.48 37

CBOT玉米 736.75 0.75 +0.10% -0.51% 712.01 63

CBOT大豆 1480.75 6.50 +0.44% +0.83% 1422.70 67

CBOT稻米 $15.53 -$0.04 -0.22% +0.13% $15.31 61

美国原油 $97.54 -$0.23 -0.24% +0.05% $93.95 71

汇率

欧元/美元 $1.364 -$0.001 -0.07% +0.01%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪/徐文焰; 审校 李爽/张若琪)

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