重发-港报社评: 避险情绪锐降,资金涌向股市--信报2月4日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(重发以删除标题乱码) 美股道琼斯工业平均指数上周5突破14,000点水平,随投资者对全球经济悲观情绪逐渐消退,并在欧美日央行超宽松的货币政策下,国际资金流向如今明显逆转,避险情绪锐降,纷纷投向风险资产,并开始加速转到股票市场,令华尔街再度一片热烘烘.
踏入新一年,美欧日股市展现升势不在话下,新兴市场股市在国际热钱追捧下亦告上扬,资金持续流入,令当地金融市场隐含泡沫忧虑.
基于市场预期美国经济会稳定好转,上周美国劳工部公布的数据,虽然1月份非农就业人数只增加157,000人,低于市场预测,却大幅修正调高去年11及12月的数值,使去年全年月均新增就业人数达181,000人,高于年初预期;加上1月平均时薪上升,无疑增加市场对美国稳定复苏的信心,令美股突破14,000点水平,持续5周上升的格局.
从目前情形看,全球资金重返风险资产的趋势已相当明显.再回头看2008年当金融危机爆发后,过去4年间,投资者一度从股票基金大举撤资,然而,由今年初迄今,按照EPFR Global的统计,起码逾400亿美元资金已重新投入全球各类股票基金之中.
不过,金融市场的脆弱性和信心波动往往变幻无定.一旦投资者对股市信心改变,股票基金的吸引力便无可避免马上大打折扣.可以说,目前全球经济复苏的稳定性仍然隐含不少干扰风险,美国的债务上限和削减财赤的两党争拗,亦有机会为股市注入坏消息,改变“股市升、债市跌”的趋势.
如今资金避开低收益债券,转向股市,不仅令股市炽热一片;在美日货币量宽力度有增无减的情形下,资金亦涌向新兴国家寻求更高回报投资,为新兴国家金融市场带来泡沫.
照发展形势看,在全球经济迄今仍在弱势复苏下,庞大资金从低孳息率的债市,急不及待转向高风险资产,既流露出明显的市场冲动性,也增加全球金融市场的潜在波动风险,不宜盲目乐观. (A02) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。