重发-港报社评: 避险情绪锐降,资金涌向股市--信报2月4日

(重发以删除标题乱码) 美股道琼斯工业平均指数上周5突破14,000点水平,随投资者对全球经济悲观情绪逐渐消退,并在欧美日央行超宽松的货币政策下,国际资金流向如今明显逆转,避险情绪锐降,纷纷投向风险资产,并开始加速转到股票市场,令华尔街再度一片热烘烘.

踏入新一年,美欧日股市展现升势不在话下,新兴市场股市在国际热钱追捧下亦告上扬,资金持续流入,令当地金融市场隐含泡沫忧虑.

基于市场预期美国经济会稳定好转,上周美国劳工部公布的数据,虽然1月份非农就业人数只增加157,000人,低于市场预测,却大幅修正调高去年11及12月的数值,使去年全年月均新增就业人数达181,000人,高于年初预期;加上1月平均时薪上升,无疑增加市场对美国稳定复苏的信心,令美股突破14,000点水平,持续5周上升的格局.

从目前情形看,全球资金重返风险资产的趋势已相当明显.再回头看2008年当金融危机爆发后,过去4年间,投资者一度从股票基金大举撤资,然而,由今年初迄今,按照EPFR Global的统计,起码逾400亿美元资金已重新投入全球各类股票基金之中.

不过,金融市场的脆弱性和信心波动往往变幻无定.一旦投资者对股市信心改变,股票基金的吸引力便无可避免马上大打折扣.可以说,目前全球经济复苏的稳定性仍然隐含不少干扰风险,美国的债务上限和削减财赤的两党争拗,亦有机会为股市注入坏消息,改变“股市升、债市跌”的趋势.

如今资金避开低收益债券,转向股市,不仅令股市炽热一片;在美日货币量宽力度有增无减的情形下,资金亦涌向新兴国家寻求更高回报投资,为新兴国家金融市场带来泡沫.