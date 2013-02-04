《全球主要国家债券发行预告》--2月4日-2月11日

香港个股：浙江沪杭甬拟发行3.65亿欧元五年期零息可转换债券
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透2月4日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均 为GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/4 1350 法国 法国国库券(BTF) 2/4 1630 美国 13周和26周期国库券 2/5 0130 日本 10年期政府公债 2/5 1630 美国 52周期国库券 2/5 英国 2024年到期票息0.125%的指数关联债 券 2/6 0120 日本 六个月期贴现国库券 2/6 加拿大 三年期公债 2/6 德国 40亿欧元 2018年2月23日到期的五年期公债 2/7 0950 法国 OAT债券 2/7 0120 日本 三个月期贴现国库券 2/8 日本 流动性供给标售 2/11 1350 法国 法国国库券(BTF) (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪; 审校 张若琪)
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。