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债券 | 2013年 2月 4日 星期一 09:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月4日-2月11日

路透2月4日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均
为GMT时间.

 日期     时间    国家     规模       发行细节
 2/4      1350    法国                法国国库券(BTF)
 2/4      1630    美国                13周和26周期国库券
 2/5      0130    日本                10年期政府公债
 2/5      1630    美国                52周期国库券
 2/5              英国                2024年到期票息0.125%的指数关联债
                                      券
 2/6      0120    日本                六个月期贴现国库券
 2/6              加拿大              三年期公债
 2/6              德国     40亿欧元   2018年2月23日到期的五年期公债
 2/7      0950    法国                OAT债券
 2/7      0120    日本                三个月期贴现国库券
 2/8              日本                流动性供给标售
 2/11     1350    法国                法国国库券(BTF)
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (编译 李婷仪; 审校 张若琪)

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