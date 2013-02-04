香港热股: 平保H股早盘一度涨逾2%至一年半新高,汇丰获准出售平保持股

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透香港2月4日 - 中国平安保险 H股周一早盘一度涨逾2%至一年半来新高,因上周保监会核准汇丰控股 转让平安股权予正大集团(卜蜂)的交易.
本地时间上午9:35时,平保H股升1.27%至71.75港元,稍早一度涨2.61%至72.70港元,为2011年8月4日73.85港元以来最高.其A股亦一度涨4.92%,现涨幅缩减至4.08%.
平保上周五表示收到保监会的批复,同意汇丰将其所持的平安976,121,395股H股转让予卜蜂集团旗下四家附属公司.
汇丰去年12月5日公告出售所持有的平安保险15.57%股份予正大集团(Charoen Pokphand Group Company Limited)附属公司.交易分两批进行,第二批的976,121,395股H股,正大集团原计划以部份现金、部份向国开行融资支付.但因国开行对于融资正大集团此项股权收购有所顾虑,一度令市场担心此高达727.36亿港元的交易案可能触礁.
汇丰于新闻稿称,此批股权转让将以现金支付.
正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).正大集团早在中国改革开放初期便进入内地市场,享有极高的知名度,目前在中国投资额近60亿美元,设立了企业200多家.(完)
浏览平安保险其他新闻,请点选 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。