香港热股: 平保H股早盘一度涨逾2%至一年半新高,汇丰获准出售平保持股

路透香港2月4日 - 中国平安保险 H股周一早盘一度涨逾2%至一年半来新高,因上周保监会核准汇丰控股 转让平安股权予正大集团(卜蜂)的交易.

本地时间上午9:35时,平保H股升1.27%至71.75港元,稍早一度涨2.61%至72.70港元,为2011年8月4日73.85港元以来最高.其A股亦一度涨4.92%,现涨幅缩减至4.08%.

平保上周五表示收到保监会的批复,同意汇丰将其所持的平安976,121,395股H股转让予卜蜂集团旗下四家附属公司.

汇丰去年12月5日公告出售所持有的平安保险15.57%股份予正大集团(Charoen Pokphand Group Company Limited)附属公司.交易分两批进行,第二批的976,121,395股H股,正大集团原计划以部份现金、部份向国开行融资支付.但因国开行对于融资正大集团此项股权收购有所顾虑,一度令市场担心此高达727.36亿港元的交易案可能触礁.

汇丰于新闻稿称,此批股权转让将以现金支付.

正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).正大集团早在中国改革开放初期便进入内地市场,享有极高的知名度,目前在中国投资额近60亿美元,设立了企业200多家.(完)