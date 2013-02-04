《欧美金融市场假期一览表》--2月4日-12月31日

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(敬告客户:路透英文新闻即将停止提供假期一览表服务,中文新闻也将做出相应调整,于每周一发出按国别/地区别的假期页面代码表,欢迎您点阅参考.如您有任何意见或建议,请发邮件给 meg.shen@thomsonreuters.com)
欧洲和美国金融市场假期如下:
2月18日(周一)--美国、加拿大
3月29日(周五)--美国、加拿大、法国、德国、意大利、瑞士、英国
4月1日(周一)--法国、德国、意大利、瑞士、英国
5月1日(周三)--法国、德国、意大利、瑞士
5月6日(周一)--英国
5月9日(周四)--瑞士
5月20日(周一)--加拿大、瑞士
5月27日(周一)--美国、英国
7月1日(周一)--加拿大
7月4日(周四)--美国
8月1日(周四)--瑞士
8月5日(周一)--加拿大
8月15日(周四)--意大利
8月26日(周一)--英国
9月2日(周一)--加拿大、美国
10月14日(周一)--加拿大
11月28日(周四)--美国
12月24日(周二)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周三)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、瑞士、英国
12月26日(周四)--加拿大、法国、德国、意大利、瑞士、英国
12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 和.参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (编译 兰秀娟; 审校 于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。