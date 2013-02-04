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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 09:35 BJT

标题新闻: 澳洲线上销售指数12月脱离纪录高点,较11月降5.8%至227点--澳洲国民银行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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