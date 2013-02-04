港报社评: 港府盈余丰厚,三招还富于民--经济日报2月4日

财政司司长曾俊华昨指他没刻意低估政府收入,惟本财政年度盈余势达数百亿元,远超港府预测.此对本港是个快乐的烦恼,港府须在月底公布的财政预算案还富于民,减轻市民生活负担,并善用盈余扶贫,缩窄贫富差距.

港府在盈余丰厚下,有更大责任纾解民困;并投放更多资源化解社会深层矛盾,尤其扶贫.故财政司司长须在本月底公布的财政预算案中,做好3工作. 其一,回馈市民,尤其中产.中产人士交税多、享受福利少,且楼价物价不断飙升,中产今年的加薪幅度,却恐跑输受最低工资保障而加薪逾7%的基层.故港府应向中产人士退税,助中产减压. 其二,增加薪俸税宽免.现时每人每年12万元的薪俸税免税额应提高,一方面减轻中产税务负担,亦避免基层因最低工资上调而堕税网.中产税负尤重,港府减税应针对其需要,可考虑提高供养子女、父母免税额,亦应考虑推出子女海外升学,购买医疗保险扣税等. 其三,投放更多资源扶贫.港府扶贫虽是开支,亦可视作投资,尤其要增加资源助贫穷儿童学习,防止跨代贫穷,亦要协助低技术、低学历人士藉培训提升谋生能力等.此将有助基层增加收入,缩窄贫富差距,长远助港府减轻福利负担. 曾俊华强调本着“应使则使”的原则理财,月底公布的财政预算案中,上述3方面就应是他“应使”之处.若港府在大额盈余下仍保守理财,只惹来部分市民与政客批评为守财,徒令港府管治更难.