澳洲个股: Aquila继续推迟West Pilbara铁矿石项目

路透墨尔本2月4日 - 澳洲Aquila Resources 已经将其74亿澳元(77亿美元)的West Pilbara铁矿石项目至少推迟至6月,因资金方面存在困难,这导致该公司股价下跌近10%.

Aquila及其合作伙伴--矿业投资公司AMCI和韩国钢铁巨头浦项钢铁(POSCO) 实际上去年9月就冻结了该项目,当时铁矿石价格触及三年低位.他们未能就截至2013年6月一年的预算达成一致,并将纠纷提交仲裁.

此次仲裁定于2月18日开始进行,但Aquila周一表示已经屈从于其合作伙伴,本财年余下时间将继续搁置该项目.

"Aquila将继续努力聚焦于如何最好地推进该项目,"Aquila执行董事长Tony Poli在一份声明中表示.

Aquila股价一度跌至一个月低位2.82澳元,最新报2.86澳元,下跌8.3%.中国最大的钢铁上市公司宝钢 持有Aquila的14%股份.(完)