澳洲个股: Aquila继续推迟West Pilbara铁矿石项目

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透墨尔本2月4日 - 澳洲Aquila Resources 已经将其74亿澳元(77亿美元)的West Pilbara铁矿石项目至少推迟至6月,因资金方面存在困难,这导致该公司股价下跌近10%.
Aquila及其合作伙伴--矿业投资公司AMCI和韩国钢铁巨头浦项钢铁(POSCO) 实际上去年9月就冻结了该项目,当时铁矿石价格触及三年低位.他们未能就截至2013年6月一年的预算达成一致,并将纠纷提交仲裁.
此次仲裁定于2月18日开始进行,但Aquila周一表示已经屈从于其合作伙伴,本财年余下时间将继续搁置该项目.
"Aquila将继续努力聚焦于如何最好地推进该项目,"Aquila执行董事长Tony Poli在一份声明中表示.
Aquila股价一度跌至一个月低位2.82澳元,最新报2.86澳元,下跌8.3%.中国最大的钢铁上市公司宝钢 持有Aquila的14%股份.(完)
(编译 杜明霞; 审校 张若琪)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。