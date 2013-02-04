港报社评: 胡乱派糖浪费公帑,善用盈余投资未来--明报2月4日

2012/13年度政府首9个月录得400亿元盈余,这是收税旺季之前的数额,预期本年度很大机会有超过这个数目的巨额盈余,政党纷纷促请政府加大力度“派糖”,部分甚至要求政府直接派钱.有盈余时适度退税加福利无可厚非,但丰裕的盈余最应用作投资于未来,教育、扶贫、产业多元化等香港极待推展的项目,统统需要政府大力投资,公帑应花在对香港长远发展有利的范畴,而非为求赢取一时民望而大放烟花.

政府的收入来自市民,政府有盈余时适度退税、增加福利,减轻市民负担,是应有之义,只要并非过量,公众定会欢迎.问题是,民望低落的政府有极大诱因大举派糖以赢取政党及公众的掌声,若本年度盈余的主要出路最终只是派糖甚或直接派钱,政府只是慷纳税人之慨,未有尽公共理财之责. 其实,即使派糖,也可以配合长远规划政策.环保是本届政府施政重点之一,例如,今年政府若仍然选择给市民电费津贴,也可以加入鼓励节省用电的诱因,省电愈多,津贴愈多,以培养和强化市民的环保减废意识. 同样急待政府加大投资的例子俯拾皆是.政府欲推展源头减废,若能以公帑资助,或能让公众更易接受垃圾收费;近年不断有声音要求香港应推展产业多元化,避免过分依赖金融地产,同样需要政府加强投资,库房的公帑岂会无处可用?数以千亿元计的财政储备,如果不投放于改善福利及教育制度,协助低下阶层脱贫,不用作有益整体社会发展的投资,反而用作一味派糖,实在是极大的罪恶.