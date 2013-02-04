港报社评: 居屋入息下限,须谋社会共识--星岛日报2月4日

绿悠雅苑和白表免补价买二手居屋2项资助置业计画,有申请人入息低至零,引起政府智囊考虑,要否为这类计画订定申请人入息下限.这牵涉到计画服务对象细分照顾优次,当局宜提供充分资讯和理据,供社会广泛讨论,寻求共识. 纯粹看入息,难以断定申请人的供楼能力,有些人可能得到家人资助较多首期,供楼压力大为减轻.应否替居屋等计画制订申请人入息下限,关键考虑不应是申请人是否供得起,而是目前符合入息和资产资格的申请人中,是否需要进一步细分哪一部分人有较为急切的需要,优先照顾他们. 无论住在公屋还是私楼,过去不少人一满18岁符合申请公屋的年龄,即入纸申请,有人还以此为跳板,以便日后以绿表申请居屋,免入息限制,中签率又高.房屋委员会后来透过计分制,把公屋单位优先编配给年纪较大的单身人士,至于大学生和刚毕业的青年,可能一等10年,到时自己入息可能已经超额,不需要政府资助.这个安排,较符合优化利用有限公帑的原则. 房协要员的倡议,多少是考虑到短期供应紧张,希望加强资源运用的效益.在落实构思前,应先考虑,应否设立这样的分界线?哪一类人士应获优先照顾,哪一类人士应被剔除?怎样避免令一些真正有需要者受波及?至于长远的积极方法,当然是增建居屋,令应获资助者都有机会入围.