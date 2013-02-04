港报社评: 水客游客需区分,限制疏导须兼用--文汇报2月4日

食物及卫生局局长高永文昨日出席电视台节目时表示,限制每名成人带2罐奶粉出境的安排,是适当的平衡,为免小朋友被卷入协助携带水货的漩涡中,无论1名成人带多少小童出境,小童都将不获豁免.奶粉管制措施出台初期需要从严管理,当局为防止有人利用儿童.不过,水客开始改变策略应变新限制令,当局应有效区分水客与游客,采取针对性措施打击水货集团和职业水客,避免殃及无辜之余,同时应以疏导办法继续完善自由行措施,善待内地游客,保持香港经济活力. 本港水货集团雇用大量港人甚至黑工,分工明确,更有趋势以网络代购作为散货平台.而职业水客在奶粉管制措施实施后工钱大减,开始兼带日用品和年货食品等不同种类的港货,以回复利润水平,更会采用“分判”方式,借助其他游客多带水货.现时水货问题的难点,在于如何打击水货行为之余,避免殃及无辜,影响自由行旅客来港购物,当局应提出一系列针对水货集团和职业水客的行动,瓦解水货集团,严厉检控违法人士,并应区分利用“一签多行”走水货的职业水客和正常的自由行旅客. 有论者把水货问题归咎于自由行.然而,水客约60%是香港人,40%是内地人,取消“一签多行”并不能完全解决水客问题.自由行措施实施以来,一直有力推动本港经济,创造大量就业职位,香港仍然享有购物天堂、美食天堂美誉,如何完善和检讨自由行措施实为当务之急.当局提出限制措施之余,更应进一步考虑疏导办法,为自由行创造更多有利条件,为香港经济增添活力.